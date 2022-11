El Salvador acquisterà un Bitcoin al giorno da domani: l'annuncio del presidente

Nonostante il calo del valore, El Salvador continua a scommettere sul Bitcoin ed il presidente Nayib Bukele ha annunciato che il paese latinoamericano acquisterà un Bitcoin al giorno a partire da domani.

L’annuncio è arrivato come sempre tramite Twitter, dove Bukele non ha diffuso molti dettagli di questo piano di acquisto. La decisione però è destinata a suscitare reazioni miste da parte dei commentatori, dal momento che il Bitcoin ha perso il 75% del suo valore dal massimo storico raggiunto a novembre dello scorso anno, e secondo molti potrebbe calare ulteriormente. Tuttavia, il paese potrebbe approfittare dei prezzi più bassi per portare avanti i suoi piani di sviluppo intorno alla criptovaluta più importante del mercato.

El Salvador è diventato il primo paese a rendere il Bitcoin una moneta a corso legale. Secondo i dati di inizio anno, il turismo è cresciuto del 30% dopo la legge sul Bitcoin e lo stesso presidente Bukele su Twitter aveva osservato la crescita record del PIL in doppia cifra per la prima volta nella sua storia.

Tuttavia, l’andamento non positivo della criptovaluta hanno fatto aumentare i venti di default di El Salvador a causa del Bitcoin, ma a giudicare dalle dichiarazioni del presidente, non sembra essere alle porte un’ipotesi di questo tipo. Nel momento in cui stiamo scrivendo il Bitcoin viene scambiato a 16.585,90 Dollari, in calo rispetto ad ieri di quasi un punto percentuale.