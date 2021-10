Ad El Salvador nascerà un ospedale veterinario grazie ai profitti del Bitcoin

Continua a far parlare El Salvador. Nel paese, che lo scorso mese ha reso il Bitcoin una delle monete ufficiali, infatti, presto nascerà un ospedale veterinario da quasi 4 milioni di Dollari che sarà realizzato utilizzando i profitti registrati con il wallet della criptovaluta.

Ad annunciarlo il presidente salvadoregno Nayib Bukele, che ha comunicato la decisione in una serie di tweet pubblicati sul proprio account ufficiale Twitter.

Bukele ha spiegato che il trust di Bitcoin gestito dallo Stato detiene attualmente 4 milioni di Dollari di profitti. Parte di questi saranno investiti per costruire un ospedale veterinario con quattro sale operatorie, quattro ambulatori d'emergenza, diciannove uffici ed un'area di riabilitazione. "Abbiamo deciso di investire parte di quei soldi in un ospedale veterinario per i nostri amici pelosi" ha annunciato il presidente, secondo cui la struttura mira ad eseguire 64 interventi chirurgici, rispondere a 128 emergenze e gestire 400 appuntamenti ogni giorno.

In risposta al tweet, i salvadoregni hanno risposto in maniera contrastante: alcuni hanno accolto la notizia calorosamente, altri invece hanno esortato Bukele ad utilizzare i profitti per altri scopi.

Solo qualche giorno fa, El Salvador ha ufficialmente minato il primo Bitcoin vulcanico ad energia pulita. L'impatto ambientale del mining della criptovaluta rappresenta infatti un problema di cui si parla da tempo, e di cui ha discusso anche Elon Musk.