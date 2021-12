El Salvador, problemi al wallet nazionale Chivo: migliaia di cittadini sono stati derubati

El Salvador è l'unico Stato al mondo a puntare risolutamente sulle criptovalute, al punto da farne una moneta legale al pari del Dollaro e da acquistare Bitcoin in quantità per il proprio portafoglio nazionale. Non solo: il Governo nazionale, per diminuire la dipendenza dal Dollaro, ha invitato i cittadini a investire a loro volta in criptovalute.

Per fare ciò, dopo la legalizzazione dei pagamenti in Bitcoin, El Salvador ha creato un portafoglio nazionale per criptovalute, che è stato chiamato Chivo: Chivo è un'app che permette agli abitanti del Salvador di convertire il proprio denaro in criptovalute, di fare trading, di investire e di detenere valuta digitale, esattamente come permettono di fare i "wallet" internazionali come Binance o CoinBase.

Tuttavia, già da diversi giorni molti cittadini si stanno lamentando della sparizione di criptovalute dai propri conti su Chivo, nonché dell'inesistente aiuto delle autorità del Salvador a riguardo. L'utente Twitter El Comisionado ha raccolto una serie di tweet a riguardo già il 18 dicembre, stabilendo che le sparizioni di denaro vadano dai 100 ai 16.000 Dollari: si parla dunque di cifre piuttosto elevate per ciascun conto corrente.

Il modus operandi con cui le valute vengono trafugate è semplicissimo, e si basa su delle transazioni non autorizzate, il che lascia pensare che qualcuno stia utilizzando una vulnerabilità di Chivo per introdursi nei conti correnti dei cittadini salvadoregni e derubarli. Tuttavia, il Governo non sembra intenzionato a intervenire a tutela dei cittadini.

Secondo El Comisionado, solo tra gli utenti che si sono lamentati su Twitter i furti dovrebbero ammontare a poco meno di 100.000 Dollari, che dovrebbero aumentare ulteriormente considerando i tantissimi utenti di Chivo che hanno espresso la propria frustrazione su altre piattaforme o che non si sono ancora accorti della truffa.

Le perdite di denaro, comunque, sembrano non aver intaccato la fiducia in Chivo e in Bitcoin della popolazione del Salvador, che fin dalla transizione crypto del Governo si è dimostrata incredibilmente contenta della scelta, appoggiandola in ogni sua parte e permettendo alla politica nazionale di annunciare una Bitcoin City che sarà costruita nei prossimi anni.