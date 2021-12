El Salvador sfrutta il calo dei Bitcoin: il portafoglio si amplia con altri 21 BTC

Nayib Bukele, il presidente di El Salvador, ha annunciato ieri che il suo paese ha acquistato altri 21 Bitcoin, che si aggiungono ai 420 Bitcoin acquistati da El Salvador lo scorso 28 Ottobre 2021. Anche in questo caso, Bukele e la nazione hanno sfruttato il calo della criptovalute.

La decisione è arrivata infatti dopo che la criptovaluta ha perso quasi il 30% dal suo massimo storico di 69mila Dollari. Analogamente a quanto fatto in passato, infatti, El Salvador ha acquistato i Bitcoin in un momento di calo, per massimizzare il più possibile l'acquisto.

Bukele lo scorso mese aveva annunciato la costruzione della prima Bitcoin City al mondo, sostenuta da obbligazioni in Bitcoin. El Salvador ha fatto molto parlare di se in quanto nel 2021 è diventata la prima nazione a riconoscere il Bitcoin come valuta legale corrente, una scelta che è stata ampiamente criticata dal Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, che non si sono detti d'accordo con la scelta di El Salvador di accettare i Bitcoin come moneta a corso legale. Anche il governatore della Banca d'Inghilterra, Andrew Bailey, ha espresso le sue preoccupazioni per la strategia messa in atto da El Salvador durante un recente evento pubblico, ma Bukele non intende fare marcia indietro.