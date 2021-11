El Salvador ha surplus nel fondo Bitcoin: annunciata creazione di 20 'scuole Bitcoin'

Come ben sappiamo, da giugno il Bitcoin è moneta legale a El Salvador. Affiancata al dollaro americano, la criptovaluta di Satoshi Nakamoto sta giovando assai al Paese dell'America centrale, tanto che il surplus attuale consentirà la creazione delle prime 20 “scuole Bitcoin” del Paese.

Si tratta di un annuncio estremamente interessante che segue quello precedente relativo all’apertura di un ospedale veterinario proprio grazie ai profitti del Bitcoin. La gestione della valuta da parte dello staff del presidente Nayib Bukele finora è stata lodevole e sta portando a profitti importanti. In occasione dell’annuncio del detto ospedale veterinario si parlava di 4 milioni di Dollari di surplus. Ora, invece, si parla di “un paio di milioni di dollari in più”, almeno stando a quanto dichiarato su Twitter dallo stesso presidente salvadoregno.

Con questi fondi, Bukele ha affermato che intende creare le prime 20 “scuole di Bitcoin” del Paese, estremamente moderne e modellate seguendo gli standard tecnologici attuali. Non è noto se si tratti di un appellativo dato a tali istituti in quanto nati “grazie al Bitcoin” o se parte dell’educazione fornita si concentrerà sulla criptovaluta stessa. L’importante è notare come tutto ciò sia possibile “senza toccare un centesimo” del bilancio nazionale di El Salvador o delle tasse dei cittadini.

Grazie a questo boom del Bitcoin, ora diverse centinaia di salvadoregni otterranno un posto di lavoro grazie ai progetti pensati dal governo nazionale sull’intero territorio del Paese. Insomma, la strategia adottata da El Salvador sembra essere un successo assoluto.

Intanto continua il periodo d’oro delle criptovalute, con nuovi record per Ethereum.