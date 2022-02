El Salvador, il turismo cresce del 30% dopo la Legge su Bitcoin

Continua il momento d'oro di El Salvador. Il Paese centramericano, infatti, starebbe iniziando a raccogliere i primi frutti delle coraggiose politiche del suo giovane Presidente, uno dei più noti estimatori mondiali di Bitcoin.

Dopo l'annuncio, avvenuto sul profilo ufficiale di Nayib Bukele su Twitter, della crescita record del PIL in doppia cifra di El Salvador, per la prima volta nella sua storia, la ministra per il Turismo Morena Valdez ha annunciato i risultati dell'anno nel suo settore.

Stando alle parole della Valdez, il turismo a El Salvador sarebbe cresciuto del 30% dalla legge su Bitcoin. Un risultato ragguardevole, senza dubbio, indice di una forte ripresa dopo la crisi dettata dalla pandemia su scala globale e un ottimo fattore per lo sviluppo futuro del Paese. In particolare, "Abbiamo eseguito un sondaggio per verificare l'attività - turistica - prima e dopo Bitcoin. Il settore del turismo è aumentato a novembre e dicembre di oltre il 30%".

A quanto pare, proprio Bitcoin sarebbe tra i motori di questa movimentazione. Se prima della legge i flussi turistici avvenivano principalmente da nazioni limitrofe, ora per il 60% sarebbero turisti statunitensi.

Arrivati a questo punto, è chiaro che l'ottimismo regna sovrano nel Paese. A rincarare la dose, ricordiamo le recenti dichiarazioni del Presidente Nayib Bukele, che prevede un gigantesco aumento per Bitcoin.