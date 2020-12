L'elefante più solo del mondo ha finalmente trovato nuovi amici

Vi abbiamo già raccontato della triste storia di Kaavan, l'elefante più solo del mondo, che ha trascorso la maggior parte della sua vita da solo in un piccolo recinto. Bene, se stavate seguendo le vicende dell'elefante, sappiate che adesso la creatura si sta finalmente dirigendo un santuario cambogiano in cui potrà vivere in pace... e in compagnia!

Lo zoo Marghazar, in Pakistan, è stata la sua casa per tutta la vita, e dal 1990 un'elefante femmina di nome Saheli teneva compagnia alla solitaria creatura. Dalla morte della femmina nel 2012, però, l'elefante è rimasto da solo per tutto il tempo. Secondo quanto riferito, Kaavan è stato accanto al corpo senza vita della sua compagna per diversi giorni.

Gli elefanti sono creature sociali proprio come gli esseri umani (oltre ad avere anche dei riti di commemorazione dei morti), e lunghi periodi di solitudine possono mettere a dura prova sia la loro salute mentale che fisica.

I giorni di "tortura" per l'animale, però, sono adesso finiti. Ad attenderlo al santuario cambogiano (grande 25.000 acri) ci sono tre elefanti asiatici femmina, secondo quanto riferisce il dottor Amir Khalil, veterinario del gruppo globale per il benessere degli animali, in un'intervista con l'Associated Press. "Ora Kaavan potrebbe avere un nuovo partner e condividere una nuova vita con esso", continua l'esperto.

Free the Wild (ente fondato dalla famosa cantautrice Cher), Four Paws e altri gruppi animalisti hanno pagato di tasca loro circa 400.000 dollari per far trasferire la creatura al santuario, ne è sicuramente valsa la pena.