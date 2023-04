Un elefante di uno zoo di Berlino ha imparato a sbucciare da solo le banane

Se pensate che sbucciare le banane sia un'abilità riservata alle scimmie dovrete ricredervi, poiché anche un elefante asiatico di uno zoo di Berlino ha imparato a farlo da solo. La creatura si chiama Pang Pha e probabilmente ha acquisito il talento in questione semplicemente osservando gli esseri umani.

"L'elefante sbuccia più velocemente degli umani mediante una sequenza di comportamenti parzialmente stereotipata: rompe la banana, scuote e raccoglie la polpa e scarta la buccia", hanno affermato i ricercatori. "L'agitazione e la sbucciatura vengono ripetute fino a quando non rimane poca o nessuna polpa all'interno della buccia e gli avanzi vengono controllati più volte con la punta del tronco."

La cosa più interessante è che Pang seleziona perfino le banane in base al grado di maturazione. Per farvi capire, il pachiderma - durante il periodo di osservazione degli scienziati - non ha mai sbucciato banane verdi o verde-gialle, ma si è nutrita dell'82% delle banane giallo-marroni (è vero che non dimenticano mai nulla?). Stranamente, di solito, gli elefanti mangiano banane verdi e gialle intere, insieme alla buccia e tutto il resto, ma rifiutano completamente le banane marroni.

Lo strano comportamento di Pang non è finito qui: la creatura sembra non attuare la sbucciatura quando si trova in compagnia di altri elefanti. Si tratta quindi di un'abilità insolita e inusuale e gli autori riferiscono che quando è arrivata per la prima volta allo zoo di Berlino nel 1987, Pha è stata allevata a mano da allevatori che "la nutrivano costantemente con banane sbucciate e sbucciate direttamente davanti a lei."

Che gli elefanti fossero animali incredibili nessuno lo metteva in dubbio, poiché sono state osservate interazione uniche verso i loro defunti, ma questa notizia mostra ancora una volta le loro capacità.