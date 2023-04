Gli elefanti sono stati addomesticati? Sì, ma non dall'uomo

Nel corso di migliaia di anni l'uomo è riuscito ad addomesticare una specie di animale simile al lupo, rendendolo il suo compagno più fedele. Ma può questo processo avvenire diversamente? Un team internazionale di biologi e linguisti potrebbe aver trovato le prove che indicano un'auto-domesticazione dell'elefante africano.

I cambiamenti evolutivi che possiamo osservare nei cani, i compagni più antichi degli esseri umani, non sono solo comportamentali (minore aggressività), ma anche fisici (espressioni facciali, infanzia prolungata, mascella più piccola); la cosa interessante è come molti di questi attributi siano comuni a diverse specie animali, sia addomesticati dall'uomo che non.

I ricercatori hanno infatti ritrovato questi attributi fisici in specie indipendenti, come gli elefanti e i bonobo, portandoli a proporre una teoria sorprendente: gli elefanti potrebbero esserci addomesticati da soli. Ma cosa significa esattamente?

Questa ipotesi in realtà non è del tutto nuova, e trae spunto dall'idea che gli esseri umani stessi abbiano attraversato un processo di auto-domesticazione. Secondo questa teoria, partendo dalla metà del paleolitico in poi, l'evoluzione umana sarebbe stata guidata sempre di più dalla necessità di avere compagni più sociali, riducendo invece l'aggressività.

Questi cambiamenti hanno poi portato allo sviluppo delle abilità comunicative e possiamo anche ritrovarli in alcune specie di primati, come appunto i bonobo (Pan paniscus), noti per la loro natura pacifica. Alla lista si aggiungono ora gli elefanti africani, che potrebbero aver avuto un processo evolutivo simile.

Per studiare questi grandi mammiferi, i ricercatori hanno stilato una lista di 20 caratteristiche, scoprendo che molte di esse erano condivise tra le due specie animali (e gli umani). Tutti e tre, ad esempio, sono sociali e hanno infanzie di lunga durata (senza contare l'importante ruolo nel seguire lo sviluppo dei piccoli). I ricercatori, infine, hanno confermato i risultati esaminando anche il genoma degli elefanti africani selvatici e trovando 79 geni associati alla domesticazione.

Questo studio - come specificano gli scienziati - indica che probabilmente un processo simile è stato affrontato da molte altre specie. Una cosa è certa, le complesse e uniche interazioni degli elefanti denotano la loro intelligenza sociale e questo ne è la conferma.