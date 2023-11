Gli elefanti sono capaci di una cosa vista soltanto negli esseri umani

Nel Parco Nazionale di Amboseli in Kenya, gli elefanti africani (Loxodonta africana) hanno mostrato un comportamento straordinario: sembrano chiamarsi l'un l'altro con nomi propri, esprimendosi attraverso suoni bassi e complessi, simili a rimbombi.

Questa scoperta, pubblicata il 23 agosto su BioRxiv, segna un passo avanti significativo nella comprensione della comunicazione animale, posizionando gli elefanti come i primi animali non umani a indirizzarsi reciprocamente in un modo che non imita il richiamo del destinatario, a differenza di delfini e pappagalli.

La ricerca, condotta nel più ampio ecosistema di Samburu nel nord del Kenya e nel Parco Nazionale di Amboseli nel sud, ha registrato 527 chiamate di elefanti, identificando rimbombi specifici per 119 individui (e le loro interazioni con i morti sono davvero incredibili). Questi suoni non erano generici, ma distinti per il destinatario, indicando una complessità nella comunicazione degli elefanti che va oltre la semplice identificazione di oggetti come predatori o cibo.

Inoltre, gli elefanti hanno mostrato reazioni più intense ai registrazioni delle chiamate originariamente indirizzate a loro rispetto a quelle destinate ad altri elefanti, confermando ulteriormente i risultati dello studio. Caitlin O'Connell-Rodwell, biologa degli elefanti presso la Harvard University Medical School, non coinvolta nello studio, ha sottolineato l'importanza di questa scoperta, evidenziando come gli elefanti siano in grado di mantenere contatti stretti con individui specifici all'interno di un ampio paesaggio, dimostrando una sofisticazione nella comunicazione che va oltre un semplice "ping" di localizzazione.

Questa ricerca apre nuove prospettive sulla comprensione dell'intelligenza e della vita sociale degli elefanti, offrendo uno sguardo affascinante sulle capacità comunicative di questi maestosi animali.