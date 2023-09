Gli elefanti fanno una cosa incredibile che fa soltanto l'uomo

Una ricerca recente suggerisce che gli elefanti africani possano utilizzare una sorta di 'nome' vocale per comunicare tra loro. Una scoperta che, se dovesse essere confermata, ci mostrerà ancora una volta quanto incredibili siano questi animali.

La ricerca, ancora in fase di revisione paritaria, ha analizzato centinaia di vocalizzazioni di elefanti selvatici in Kenya, rivelando che questi giganti della savana utilizzano suoni specifici per indirizzare altri membri del loro gruppo familiare.

Ancora più sorprendente è il fatto che questi 'nomi' vocali non sono semplici imitazioni dei suoni emessi dai riceventi, suggerendo un livello di complessità precedentemente inimmaginabile. Gli autori dello studio hanno anche eseguito test comportamentali, riproducendo le vocalizzazioni per vedere la reazione degli elefanti, e i risultati sono stati altrettanto sorprendenti: i pachidermi si avvicinavano più rapidamente e vocalizzavano prontamente in risposta ai 'nomi' che li identificavano.

Queste scoperte potrebbero non solo riscrivere i libri di testo sulla comunicazione animale, ma anche offrire nuove prospettive sulle complesse strutture sociali degli elefanti, che spesso si dividono e si riuniscono in gruppi di diverse dimensioni (oltre a commemorare i loro morti). E se pensate che tutto questo sia affascinante, considerate anche l'aspetto emotivo: l'uso di 'nomi' potrebbe rafforzare i legami sociali all'interno dei gruppi, proprio come avviene tra gli esseri umani.

A tal proposito abbiamo una domanda: è vero che gli elefanti non dimenticano mai nulla?