Gli elefanti hanno davvero paura dei topi? La scienza risponde finalmente alla domanda

Il più grande animale terrestre dei nostri tempi, l'elefante, ha davvero paura di un piccolo e innocuo topolino? Sicuramente avrete visto la scenetta in questione in qualche cartone animato per bambini, ma questa paura è realmente supportata da fatti scientifici, o no?

La risposta breve è semplicemente "no", ma la domanda vale sicuramente la pena di essere analizzata nel dettaglio. Nel 1939 una serie di esperimenti hanno effettivamente cercato la correlazione tra elefanti e topi; i ricercatori scoprirono che gli elefanti che vivevano negli zoo non reagivano quando un topo entrava nel loro campo visivo, perfino quando si avvicinava a loro.

Tuttavia, quando un topo ha iniziato a camminare su un foglio di carta, alcuni elefanti si sono spaventanti - forse a causa del fruscio dell'animale sul foglio (sapete perché sempre più elefanti stanno nascendo senza zanne?). Nel 2006 è stato condotto un altro esperimento: l'addestratore di elefanti Troy Metzler ha posto davanti agli occhi di queste gigantesche creature dei topolini. La loro reazione? Sono rimasti impassibili.

Quello che è vero è che gli elefanti possono spaventarsi facilmente. Data la loro scarsa capacità visiva, queste creature si spaventano quando qualcosa passa di corsa davanti a loro senza preavviso. Proprio per questo motivo i movimenti improvvisi dei topi potrebbero far sussultare la creatura, ma non solo questi roditori, anche cani, gatti e perfino esseri umani.

Gli elefanti hanno più paura delle formiche e delle api: nel primo caso evitano completamente gli alberi infestati da queste creature, che potrebbero entrare all'interno delle loro narici, mentre quando avvistano le api avvisano i loro compagni con un "allarme" speciale... e molte volte iniziano perfino a scappare dopo averle viste (a proposito, come fanno le api a produrre il miele?).

Se non i topi, sono le api i veri nemici degli elefanti.