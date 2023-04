Gli elefanti marini dormono 2 ore al giorno: come riescono a sopravvivere?

Come dimostra uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Science, durante i lunghi viaggi in mare le foche e gli elefanti marini sonnecchiano meno di 20 minuti alla volta. Gli animali hanno quindi una media di sole due ore di sonno al giorno mentre nuotano al largo per mesi interi. Come ci riescono?

Nonostante non siano i mostri marini della mitologia norrena, gli elefanti marini del nord (Mirounga angustirostris) trascorrono la maggior parte dell'anno nell'Oceano Pacifico. In questo luogo si nutrono 24 ore su 24 di pesci, calamari e altro cibo per sostenere i loro enormi corpi, che possono essere pesanti come un'auto. Ma perché mai dovrebbero interessarci i loro comportamenti del sonno?

"È importante mappare questi estremi del comportamento del sonno in tutto il regno animale per avere un'idea migliore dell'evoluzione e della funzione del sonno per tutti i mammiferi, compresi gli umani", ci spiega Jessica Kendall-Bar, ecofisiologa dell'Università della California, San Diego.

Ecco dunque che per scoprire come dormono questi animali durante le varie immersioni, Kendall-Bar e i suoi colleghi hanno sviluppato un cappuccio EEG a tenuta stagna. Utilizzando il cappuccio e altri sensori, il team ha monitorato le onde cerebrali, la frequenza cardiaca e il movimento 3D di 13 giovani foche femmine.

"La gente sapeva che queste foche si immergono quasi sempre quando sono nell'oceano, ma non si sapeva se e come dormono", afferma Niels Rattenborg, neurobiologo presso il Max Planck Institute for Biological Intelligence di Seewiesen, in Germania.

A quanto pare, durante le loro traversate gli animali prima nuotano da 60 a 100 metri sotto la superficie, poi si rilassano, dice Kendall-Bar. Mentre si addormentano nel sonno a onde lente, continuano a mantenersi in posizione eretta per diversi minuti, ma quando inizia il sonno REM, inizia anche la paralisi del sonno. In questa fase, si capovolgono e si spostano in vere e proprie spirali verso il fondo del mare

Possono scendere addirittura fino a centinaia di metri di profondità durante questi sonnellini, molto al di sotto di dove normalmente si aggirano i loro predatori (ecco spiegato come riescono ad evitare i maggiori pericoli). Quando poi si svegliano dopo 5-10 minuti di sonno, risalgono in superficie. L'intera routine dura circa 20 minuti.

Questi risultati dimostrano come in acqua, gli elefanti marini dormano circa 2 ore al giorno, mentre raggiungono le quasi 11 ore al giorno quando sono sulla terraferma per accoppiarsi. Qui, possono concedersi lunghe sieste sulla spiaggia senza preoccuparsi dei predatori.

"Quello che fanno le foche potrebbe essere qualcosa di simile a quello che facciamo noi quando dormiamo fino a tardi nel fine settimana, ma è su una scala temporale molto più lunga", afferma Rattenborg.