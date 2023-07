Agli elefanti non piace fare questa cosa che anche noi troviamo fastidiosa durante i pasti

Grazie a un team internazionale di ricercatori, siamo in grado di svelare i segreti delle abitudini alimentari di due gruppi di elefanti in Kenya. Queste scoperte non solo gettano luce sui gusti di questi maestosi animali, ma contribuiscono anche a definire strategie di conservazione volte a garantire il loro benessere e crescita.

Tyler Kartzinel, autore principale dello studio e professore assistente alla Brown University, ha sottolineato l'importanza di comprendere le esigenze alimentari degli animali per garantire il successo degli sforzi di conservazione: in poche parole gli elefanti non mangiano mai le stesse "pietanze" due volte di fila.

Se mangiano una pianta a pranzo, non la mangeranno a cena... e così via!

"Lo studio ci dice sulla varietà di specie alimentari che gli elefanti individuali mangiano nel corso di un giorno, una stagione e periodi più lunghi", afferma Kartzinel. "Sapevamo già che gli elefanti mangiano un'incredibile varietà di piante per sostenere la loro mole, ma non sapevamo quanto spesso i membri di un gruppo che foraggiano insieme fanno selezioni diverse dalle stesse opzioni disponibili."

I ricercatori hanno utilizzato una tecnica genetica all'avanguardia sviluppata per analizzare i frammenti di DNA del materiale vegetale mangiato studiando i campioni fecali. Abbinando questi frammenti a una biblioteca di codici a barre del DNA delle piante, hanno potuto identificare i tipi specifici di piante consumate da ciascun elefante (per la prima volta con queste creature).

Gli scienziati hanno scoperto che le differenze dietetiche tra gli individui erano spesso molto più grandi di quanto precedentemente supposto, anche tra i membri della stessa famiglia (sapevate che visitano anche i loro morti?). Nonostante gli elefanti condividano lo stesso ambiente e apparentemente mangino le stesse cibarie, le loro preferenze e le esigenze fisiologiche li portano a variare la loro dieta.

La varietà assicura che ci siano abbastanza piante per tutti, prevenendo la competizione all'interno del gruppo... è proprio vero che non dimenticano mai nulla, oppure no?