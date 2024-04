Eleganti diffusori Bluetooth a un prezzo IMPERDIBILE: musica per orecchie!

Edifier R1700BT sono una coppia di diffusori bluetooth in legno, che donano un tocco di eleganza al tuo ambiente domestico senza disdegnare le nuove tecnologie. Potrai collegare smartphone, smart tv, notebook ottenendo un suono limpido e potente. Oggi puoi prenderle con il 39% di sconto, pagando così solo 99,99 euro!

Come detto, potrai abbinare il tuo telefono, tablet o computer per aumentare il suono della musica, degli effetti dei videogame o dei film oi serie tv. Ma ottenerlo anche con la massima qualità.

Compatibile con i principali sistemi operativi in circolazione: iOS, Android, MacOS o Windows.

Ma non solo bluetooth: comoda connessione a qualsiasi dispositivo che abbia un'uscita per cuffie da 3,5 mm o una doppia uscita RCA. Puoi collegarti a due dispositivi via AUX allo stesso tempo, senza bisogno di collegare e commutare. Comodo telecomando per gestirle da remoto.

Modellato con un angolo di 10 gradi per dirigere il suono esattamente su di te, crea un'esperienza di ascolto migliore in quanto riduce le interferenze.

La costruzione in legno MDF di alta qualità, rifinita con vinile in effetto legno in radica di noce, conferirà eleganza a qualsiasi arredamento domestico.

Beneficerai di una garanzia di 2 anni (24 mesi).

Insomma, approfitta dello sconto e fai tue queste straordinarie casse!

