Elegoo Jupiter, ultima ora su Kickstarter: occasione imperdibile per comprare stampante 3D

La stampante 3D Elegoo Jupiter ha riscosso moltissimo successo su Kickstarter, tanto che ancora a metà settembre si parlava di pochissime unità disponibili per l’acquisto tramite campagna crowdfunding. Fortunatamente ce ne sono ancora e, per chi fosse a caccia di una stampante 3D di qualità, questa è un’occasione imperdibile.

Tramite la campagna nella piattaforma di crowdfunding più famosa al mondo, infatti, è possibile acquistare Elegoo Jupiter al prezzo base di 640 Euro IVA inclusa (contando anche la spedizione, si parla di 776 Euro complessivi), ovvero il 43% in meno rispetto al prezzo consigliato ai rivenditori. Non mancano anche opzioni particolari, tutte proposte al 43% in meno rispetto al listino, con serbatoi per resina aggiuntivi e ulteriori accessori. Chi volesse “esagerare”, potrà anche acquistare due stampanti 3D Elegoo Jupiter a 1.210 Euro IVA inclusa (con spedizione si parla di 1.483 Euro).

Il brand cinese Elegoo è ormai una certezza tra gli appassionati della stampa 3D e il supporto da parte del pubblico lo dimostra: rispetto all’obiettivo iniziale posto a 86.413 Euro, la campagna ha superato i 4 milioni di Euro di finanziamento grazie a oltre 5.000 sostenitori, e i numeri continuano a crescere! Tuttavia, si tratta soltanto dell’ultimissima ora per aggiudicarsi questo prodotto. Insomma, se siete interessati dovete recarvi sulla pagina ufficiale del progetto e procedere con il finanziamento.

Restando nel mondo delle stampanti 3D, Elegoo ha già annunciato l’arrivo di Elegoo Mars 3 DLP.