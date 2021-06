Elegoo Mars 3, la reginetta della stampa 3D si rifà il trucco con display 4K Mono

Elegoo ha aperto finalmente i preordini per la terza iterazione del suo modello di punta. Parliamo della stampante 3D a resina con tecnologia SLA Elegoo Mars 3, che si preannuncia un vero best buy per questo 2021.

La terza generazione di Mars porta con se un corposo upgrade tecnologico rispetto alla scorsa generazione. Elegoo ha infatti implementato un nuovo display LCD Mono 4K in grado di restituire un livello di dettaglio incredibile promettendo allo stesso tempo una diminuzione dei tempi di stampa.

Elegoo assicura che con il nuovo display Mono sarà possibile stampare a velocità fino a 1.5 secondi per layer con un'area di stampa di 89.6x143.36x175mm.

Migliorati inoltre il sistema di dissipazione e la pellicola FEP di protezione, più resistente e in grado di facilitare il processo di stampa. Inclusi in confezione ben tre ricambi, solitamente acquistabili solo separatamente, ma solo per i primi 5000 acquirenti.

L'azienda assicura un miglioramento complessivo della stampa del 30% rispetto ai risultati della già ottima Mars 2, uno dei migliori prodotti della scorsa generazione.

La Elegoo Mars 3 è già disponibile per i preorder. I primi 100 pezzi saranno disponibili a un prezzo di appena 245 dollari, mentre la seconda ondata sarà disponibile a 300 dollari, al netto delle spese di spedizione.