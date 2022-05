Elegoo, la next gen si avvicina: non solo Saturn 8K, spunta la Mars 3 Pro

Grande fermento in casa Elegoo per il lancio della Saturn 8K, che ormai non ha più segreti grazie ai numerosi teaser dell'azienda, eppure, per il lancio di maggio 2022 le sorprese non finiscono qui.

Infatti, la stessa Elegoo ha avviato sul sito ufficiale il conto alla rovescia che punta dritto alle ore 16 del 28 maggio 2022 per il lancio della nuova lineup.

Sicuramente, il prodotto con cui abbiamo avuto modo di familiarizzare di più è proprio la Saturn 8K con il suo nuovo display Mono a tecnologia proprietaria e filtro di purificazione integrato, ma spulciando nell'anteprima è possibile scoprire che sarà davvero un reveal in grande stile.

Arriverà, innanzitutto, l'atteso upgrade del modello entry level, la nuova Elegoo Mars 3 Pro. Non cambia l'estetica, ma troviamo un display 4K Mono da 6,66 pollici con tecnologia Free Form per una maggiore uniformità, una dissipazione migliorata e la compatibilità con i purificatori d'aria dell'azienda.

Inoltre, durante l'evento dovrebbero essere presentati anche il nuovo sistema Wash & Cure XS, sempre in bundle con doppia postazione, e il refresh della gamma FDM, con la nuova Elegoo Neptune 3 dotata di sistema dual-gear per l'estrusione, livellamento automatico e piatto magnetico metallico con rivestimento PEI.

Nel frattempo, ricordiamo che solo da qualche mese Elegoo ha svelato la Mars 3 DLP, primo modello desktop dotato di questa tecnologia avanzata di proiezione.