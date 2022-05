ELEGOO, partiti i preorder per la Saturn 8K e la Mars 3 PRO: offerte imperdibili

Sono passati una manciata di giorni dai primi teaser di Elegoo sulla Saturn 8K e finalmente l'attesa sembra ormai essere giunta alla sua naturale conclusione, con l'apertura delle danze per i preorder ufficiali.

Tuttavia, le sorprese non finiscono qui. Infatti, solo qualche giorno fa, la stessa Elegoo ha rivelato Saturn 8K e Mars 3 Pro avviando al contempo un conto alla rovescia sullo store ufficiale per il via ai preorder.

Ad accompagnare le due stampanti MSLA, che saranno proposte per i primi fortunati a un prezzo early bird esclusivo, ci saranno nuove resine, la nuova Wash & Cure XS e la stampante FDM Elegoo Neptune 3. Ma a quanto ammonta lo sconto?

Ebbene, chi fosse interessato all'acquisto della Saturn 8K potrà accaparrarsela a 550 dollari anziché 600 per questa prima giornata di sconti, mentre per la Mars 3 Pro, l'ottima stampante desktop viene proposta a 300 dollari anziché 320. Sempre di 20 dollari lo sconto per la nuova Wash & Cure, che partirà da 180 anziché 200. Per tutte le offerte, suggeriamo di dare un'occhiata alla pagina dedicata all'evento.

