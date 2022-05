Elegoo, sempre più vicina l'incredibile stampante 3D MSLA Saturn 2 8K

La nuova Elegoo Saturn 2 8K si appresta a diventare l'oggetto del desiderio per molti appassionati della stampa 3D MSLA. Dopo l'annuncio della Elegoo Mars 3 DLP, è arrivato il momento di scoprire cosa si nasconderà sotto la scocca della seconda generazione di Saturn ad ampio volume.

A differenza della linea Mars, infatti, le Saturn sono identificate come modelli di volume medio, mentre per chi cerca dimensioni ancora più elevate ricordiamo la campagna Kickstarter di Elegoo Jupiter.

Con il modello 2022 della Saturn, saranno moltissime le novità rispetto al passato, a partire dalle dimensioni. Lo schermo di stampa monocromatico, in questo caso, diventa da 10 pollici e con una risoluzione 8K pari a 7680x4320 (28,5 micron). Ciò che differenzia nella sostanza questa macchina dal modello precedente, tuttavia, è la tecnologia che si nasconde dietro al pannello.

Elegoo ha realizzato quest'unità in stretta collaborazione con InnoLux ed è caratterizzata dalla presenza di una fonte luminosa FCLS (Fresnel Collimating Light Source), ideata e progettata dal team interno del vulcanico produttore asiatico. Il vantaggio dell'utilizzo di lenti Fresnel è quello di distribuire in maniera ancora più uniforme la fonte luminosa.

Inoltre, per garantire una maggiore longevità complessiva, Elegoo ha annunciato nelle scorse ore che la Saturn 2 8K verrà distribuita con una pellicola in vetro temperato 9H di protezione. Nel trailer di presentazione, poi, viene mostrata in azione anche un'unità filtro per purificare l'aria. In totale, il volume di stampa della nuova Saturn sarà di 219 x 123 mm, con un asse Z di 250 mm.