L'elemento naturale più raro della Terra potrebbe avere degli utilizzi interessanti

Il nostro pianeta è composto principalmente da alcuni elementi: ossigeno, silicio, alluminio, ferro e calcio, che compongono il 92% della massa delle rocce. Sono molto comuni anche l'azoto, l'idrogeno, l'elio e il carbonio, in particolare sulla crosta e nell'atmosfera.

Qual è tuttavia l'elemento meno comune, che è possibile trovare sulla Terra? Escludendo alcune terre rare, che sono stati introdotti all'interno della tavola periodica attraverso degli esperimenti in laboratorio, l'elemento che più di tutti può vantarsi di avere questo record è l'astato, un alogeno abbastanza particolare.

Secondo alcune stime effettuate dai chimici esperti della IUPAC, l'Unione internazionale di chimica pura e applicata, sul nostro pianeta sarebbero presenti solo 25 grammi di questo elemento, che tra l'altro si vaporizzerebbe in continuazione per via della sua stessa instabilità.

Astato in greco vuol dire "in perenne trasformazione", una condizione che è possibile rivelare considerando anche la sua elevata radioattività.

Nel caso in cui disponessimo di alcuni grammi di questa sostanza, la loro emivita durerebbe poco più di otto ore, anche nella sua forma più stabile, ovvero l'astato-210. Ciò significa che anche se riuscissimo a raccogliere diversi atomi in un barattolo, per compiere degli esperimenti il giorno successivo, dopo 24 ore ne avremmo solo un ottavo, visto che il resto sarebbe decaduto in bismuto-206 o in polonio-210.

Perdere i sette ottavi di una quantità di materia ovviamente ci sembra eccessivo, ma considerate che potremmo perfino definirci fortunati, visto che la grande maggioranza degli atomi di astato non sono stabili e decadono nell'arco di pochi secondi!

Per quanto fragile e radioattivo, l'astato rimane comunque un elemento molto importante per la tecnologia. I chimici credono infatti che il suo decadimento veloce potrebbe rivelarsi molto utile in medicina, soprattutto nella lotta contro i tumori. Le sue particelle alpha, al momento del decadimento, sono infatti capaci nel colpire le cellule tumorali.

Se gli scienziati riuscissero a produrne grandi quantità, potremmo usare i suoi isotopi per mirare con una certa precisione ai tumori più aggressivi, in modo da fornire un trattamento antitumorale in grado di lasciare illese le cellule sane.

Il fatto che l'astato emette solo particelle alpha, le meno dannose fra quelle prodotte dalle radiazioni, lo rende inoltre ancora più attrattivo per la ricerca, che non a caso negli ultimi anni sta cercando d'inventare una tecnologia in grado di produrne grandi quantità, partendo da elementi radioattivi più pesanti.

L'uso dell'astato nelle terapie antitumorali non è l'unica proposta moderna nella lotta contro il cancro. Per vedere tuttavia dei progressi nel suo uso nella tecnologia, dobbiamo ancora attendere a lungo.