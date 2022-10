Un elemento pesante mai scoperto prima è stato rilevato in questi mondi alieni

Esistono davvero tanti pianeti nel nostro universo e, per ora, gli scienziati hanno osservato una piccolissima parte di quelli che possono essere trovati all'interno della nostra galassia. Oltre a super Terre con condizioni simili al nostro pianeta, recentemente è stato trovato l'elemento più pesante mai rilevato in questi corpi celesti, il bario.

I pianeti, chiamati WASP-76b e WASP-121b, sono conosciuti come "gioviani caldi", poiché sono dei giganti gassosi di dimensioni paragonabili a Giove. Su questi mondi infernali la temperatura media raggiunge circa i 2.000 gradi centigradi e sono così vicini alla loro stella madre che completano un giro in soli due giorni.

A causa di questa vicinanza, quindi, fa talmente caldo che è molto probabile che su WASP-76b piova ferro liquido e gemme preziose (come accade su Nettuno), mentre si pensa che le nuvole di WASP-121b siano fatte di metallo. Successivamente, per rilevare e confermare la presenza del bario, gli scienziati hanno utilizzato lo spettrografo Echelle, uno strumento cosiddetto "cacciatore di pianeti" a bordo del VLT.

"Questa è stata in un certo senso una scoperta 'accidentale'", ha dichiarato in un comunicato stampa Tomás Azevedo Silva, uno studente di dottorato presso l'Università di Porto e l'Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) in Portogallo. "Non ci aspettavamo o cercavamo il bario in particolare e abbiamo dovuto verificare che provenisse effettivamente dal pianeta poiché non era mai stato visto prima in nessun esopianeta."