Questo è l'elemento più raro in natura, lo conoscete?

Dopo avere catturato il rarissimo einstenio, gli esperti ricercatori continuano le ricerche riguardanti l’elemento chimico più raro in natura, ad eccezione del francio. Sapete di quale si tratta? Considerate solo un dettaglio: si pensa che l’intera crosta terrestre ne contenga meno di 28 grammi!

Stiamo parlando dell’astato, elemento dal numero atomico 85 e con simbolo At. Come viene prodotto? Dal decadimento radioattivo dell’uranio e del torio. Come potrete intuire, pertanto, è un elemento molto radioattivo, addirittura il secondo elemento naturale più instabile dopo il francio.

La scoperta avvenne nel 1940 con la sintesi avvenuta per bombardamento del bismuto con particelle alfa, grazie agli esperimenti di Dale Raymond Corson, Kenneth MacKenzie ed Emilio Segrè all'Università della California di Berkeley. Oggi i campioni vengono preparati alla stessa maniera, ottenendo due isotopi relativamente stabili che poi vengono separati. Purtroppo, però, studiarli non è affatto semplice: l’isotopo 210 ha infatti un’emivita di 8,1 ore, mentre il numero 213 scende addirittura a 125 nanosecondi.

Alcune ipotesi emerse durante lo studio degli isotopi suggeriscono che l'astato abbia un carattere metallico più marcato dello iodio, al quale risulta apparentemente simile secondo le misure spettroscopiche. Fortunatamente la sua tossicità non ci toccherà mai, dato che l’astato è virtualmente già tutto decaduto e che, al di fuori di impianti nucleari e laboratori di ricerca, non è mai stato trovato.