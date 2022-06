Elenco offerte ho. Mobile per portabilità giugno 2022: si parte da 5,99 Euro al mese

A inizio mese abbiamo avuto l’occasione di analizzare nel dettaglio i piani tariffari Iliad per la portabilità attualmente disponibili; in questa giornata di metà giugno 2022, invece, tratteremo le offerte ho. Mobile disponibili per l’attivazione online e, ovviamente, anche presso i negozi fisici.

Per questa disamina riprendiamo l’intera lista di piani ho. disponibili sul sito ufficiale: l’operatore virtuale di Vodafone parte da 5,99 Euro al mese con il piano da 50 Giga, dotato poi di minuti di chiamate e SMS senza limiti; segue, con lo stesso pacchetto sul fronte chiamate e messaggi, il piano da 150 Giga da 7,99 Euro al mese. L’attivazione è gratuita ma limitata ai clienti Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e di altri operatori virtuali minori del Belpaese.

Allo stesso modo, per questo mese è disponibile “ho. Sempre di più”, un'offerta mobile da 9,99 Euro al mese con 200 Giga oltre a chiamate e messaggi senza limiti verso qualsiasi numero nazionale, fisso o mobile che sia. Anche in questo caso, l’attivazione è esclusiva per i clienti che provengono dagli operatori sopra citati.

Nel listino troviamo poi due piani soltanto per chi proviene da Vodafone, WindTre, TIM e Very Mobile: ho. 50 Giga da 11,99 Euro al mese e ho. 150 Giga da 13,99 Euro al mese, ambedue con minuti e SMS illimitati ma con attivazione a partire da 9 Euro.

Infine, chi attiva un nuovo numero può accedere a un piano da 50 Giga a 6,99 Euro al mese o al piano da 150 Giga a 8,99 Euro al mese; esattamente come per le offerte disponibili ai clienti degli operatori italiani principali, l’attivazione costa 9 Euro.

Qualche giorno fa abbiamo invece visto le offerte WindTre di giugno 2022.