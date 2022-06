Elenco offerte Kena per portabilità a giugno 2022: si parte da 4,99 Euro al mese

Se ieri abbiamo visto le offerte Vodafone di giugno 2022 per la portabilità da altri operatori telefonici presenti in Italia, oggi, 20 giugno 2022, vedremo l’elenco completo di piani Kena del mese per coloro che vogliono valutare tutte le opzioni prima di cambiare operatore mobile.

Sul sito ufficiale Kena troviamo innanzitutto il piano Kena 5,99 dell’estate, caratterizzato dal prezzo pari a 5,99 Euro al mese e da un pacchetto dati composto da 50 Giga di Internet in 4G, minuti illimitati, 500 SMS e attivazione gratuita. L’attivazione di questo piano specifico è limitata a clienti Iliad, PosteMobile, Fastweb, Lycamobile e altri MVNO; sono esclusi ho., CoopVoce e Very Mobile.

L’offerta più conveniente resta Kena 4,99 Euro al mese con minuti di chiamate illimitati verso tutti in Italia, 500 SMS e 1 Giga di rete mobile a 60 Mbps. Al contrario della proposta precedente, questa è accessibile a clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Fastweb e altri MVNO, come anche a nuovi numeri. Attivazione, SIM e consegna a casa sono gratuiti. Gli stessi clienti, più quelli provenienti da ho., potranno valutare poi l’offerta Kena da 7,99 Euro al mese con chiamate illimitate, 500 SMS e 130 Giga di Internet, ma con attivazione pari a 1,99 Euro.

Se invece volete attivare una SIM con un numero nuovo o portabilità da qualsiasi operatore telefonico italiano potete accedere a questi tre piani:

Kena da 7,99 Euro al mese con 100 Giga in 4G, 1000 SMS, chiamate senza limiti e attivazione a 6,99 Euro

Kena da 9,99 Euro al mese con 150 Giga, 1000 SMS e minuti illimitati, ma attivazione a costo zero

Kena da 11,99 Euro al mese con chiamate illimitate verso qualsiasi numero italiano, 1000 SMS e 100 Giga, senza costi per attivazione e consegna a domicilio.

Fino al 30 giugno 2022 potrete invece accedere all’offerta Iliad Flash 100 da 7,99 Euro al mese.