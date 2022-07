Elenco offerte mobili Kena di luglio 2022: portabilità a partire da 4,99 Euro al mese

In seguito alla disamina delle offerte Very Mobile disponibili a luglio 2022 per la portabilità da altri operatori del Belpaese, cambiamo orizzonte e vediamo le offerte di portabilità Kena per luglio 2022 con prezzi a partire da 4,99 Euro al mese.

Protagonista assoluta del sito di Kena Mobile resta comunque l’offerta estiva da 5,99 Euro al mese composta da 70 Giga di Internet in 4G, chiamate illimitate verso qualsiasi numero nazionale fisso o mobile e 500 SMS verso tutti. L’attivazione e la spedizione sono proposte a costo zero, ma potranno accedervi solamente i clienti Iliad, LycaMobile, PosteMobile, Fastweb e di altri MVNO eccetto CoopVoce, Very Mobile e ho. Facciamo presente, dunque, che l’offerta resterà disponibile fino al 2 agosto prossimo e il primo mese è gratis.

In alternativa, a 4,99 Euro al mese troverete un’offerta con solamente 1 Giga in 4G a 60 Mbps, 500 SMS e chiamate senza limiti verso tutti; anche qui la consegna è gratuita, ma potranno accedervi solo clienti Iliad, PosteMobile, Fastweb, di altri MVNO minori e nuovi numeri. La stessa fascia di clienti, inclusi però quelli provenienti da ho., potranno dunque optare per l’offerta Kena da 7,99 Euro al mese con ben 150 Giga di Internet su rete 4G, assieme a minuti illimitati e 500 SMS. L’attivazione costa 1,99 Euro ma la consegna è gratuita.

I clienti che invece provengono da grandi operatori o brand non compresi nelle offerte viste sopra possono accedere solamente al piano Kena da 11,99 Euro al mese con 1000 SMS, chiamate illimitate verso tutti e 100 Giga, con attivazione e consegna a costo zero.

A inizio mese abbiamo invece visto le offerte Iliad disponibili a luglio 2022.