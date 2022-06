Elenco offerte portabilità TIM di giugno 2022: si parte da 7,99 Euro al mese

Qualche giorno addietro abbiamo dato una rapida occhiata alle offerte WindTre di giugno 2022 per la portabilità. Come da nostra prassi, proseguiamo con la copertura dei vari operatori telefonici italiani proponendovi oggi, 14 giugno 2022, le promozioni di portabilità TIM di giugno 2022 con prezzi a partire da 7,99 Euro al mese.

Trovare l’elenco integrale delle offerte disponibili è estremamente semplice, in quanto basta visitare il portale TIM dedicato e selezionare l’operatore mobile di provenienza al fine di individuare i piani tariffati disponibili per l’attivazione online. Come al solito, il piano meno costoso è TIM Wonder FIVE da 7,99 Euro al mese, composto da minuti/SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di rete mobile – che diventano illimitati se si è già clienti TIM per la rete fissa. La SIM, sia in questo caso che in quelli seguenti, costa 25 Euro di cui 20 di traffico incluso; inoltre, l’attivazione e la prima mensilità sono gratuiti nel caso in cui si decida di effettuare la portabilità online in autonomia.

Altrimenti, oltre alla offerta FIVE troverete TIM Wonder SIX da 9,99 Euro al mese: in questo caso si parla di un pacchetto con 100 Giga in 4G anziché 70, ma sempre con chiamate illimitate verso tutti e SMS senza limiti. Queste promozioni sono attivabili solo se siete clienti CoopVoce, PosteMobile, FastWeb e Iliad; in quest’ultimo caso, tuttavia, TIM Wonder FIVE non sarà accessibile.

I clienti ho. e LycaMobile potranno invece accedere a TIM Wonder, piano da 9,99 Euro al mese che non include SMS ma consente di accedere a chiamate senza limiti verso qualsiasi numero fisso o mobile nazionale, assieme a 50 Giga. I clienti Vodafone, WindTre, Very Mobile Kena e Noverca, infine, potranno attivare solo TIM 5G Power Smart, piano con 50 Giga in 5G fino a 2Gbps, minuti e SMS illimitati, oltre a 100 GB di Google One per 3 mesi; coloro che ci hanno seguito negli ultimi appuntamenti noteranno che questo piano sostituisce TIM Executive Mobile e costa 1 Euro in meno pur offrendo lo stesso pacchetto.

Nel frattempo, Kena ha lanciato una offerta da 5,99 Euro al mese per clienti Iliad.