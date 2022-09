Elenco offerte portabilità TIM per settembre 2022, a partire da 7,99 euro al mese

Dopo il lancio di TIM Power Supreme Easy dal prezzo competitivo di 7,99 euro al mese, attivabile però soltanto presso i punti vendita, torniamo a vedere le offerte di portabilità TIM di settembre 2022 con un costo mensile minimo sempre pari a 7,99 euro.

Visitando, come da nostra prassi, la pagina ufficiale TIM individuiamo il solito piano “low-cost” TIM Wonder FIVE da 7,99 Euro al mese, attivabile esclusivamente da parte dei clienti CoopVoce, Fastweb, PosteMobile e operatori minori. In questo pacchetto dati abbiamo chiamate e messaggi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili italiani, assieme a 70 Giga di Internet in 4G. I clienti Iliad, oltre a quelli già citati, possono accedere a TIM Wonder SIX da 9,99 Euro al mese con 100 Giga di Internet e un bundle di SMS e chiamate sempre illimitato.

I clienti legati a ho. Mobile e Lyca possono passare a TIM con l’offerta esclusiva TIM Wonder, caratterizzata da chiamate illimitate, zero SMS e 50 Giga. Tutte le offerte sopra citate ottengono un mese gratuito in caso di attivazione online, ma è sempre necessario pagare 25 euro per la SIM, dove 20 euro vengono caricati sulla SIM sotto forma di credito residuo per coprire le prime mensilità successive a quella offerta dall’operatore telefonico.

L’elenco si chiude dunque con la singola offerta mobile dedicata ai clienti Vodafone, WindTre, Very Mobile, Kena e Noverca: si parla di TIM 5G Power Smart da 14,99 Euro al mese, pacchetto con chiamate e SMS illimitati in aggiunta a 50 Giga in rete 5G, a patto che sia attivi il servizio gratuito TIM Ricarica Automatica. Altrimenti, si rimane a 25 Giga, o si passa a Giga illimitati se si aderisce a TIM UNICA in quanto clienti TIM per la linea fissa. Anche in questo caso l’offerta richiede il pagamento di 25 euro una tantum per l’attivazione, di cui 20 euro caricati come credito residuo.

Pochi giorni addietro, invece, abbiamo ripreso il ritorno dell’offerta Iliad Giga 120.