Elenco offerte TIM di portabilità per ottobre 2022: minimo di 7,99 euro al mese

Mentre si avvicina la disponibilità dell’offerta fibra a 10 Gbps “WiFi Power All Inclusive” di TIM, rivediamo come da nostra prassi mensile le offerte di portabilità TIM di ottobre 2022, il cui prezzo minimo risulta ancora una volta pari a 7,99 euro. Di seguito la lista completa.

Sul sito dedicato TIM la promozione meno costosa resta TIM Wonder FIVE, la quale include nel pacchetto 70 Giga di Internet oltre a SMS e chiamate senza limiti verso qualsiasi numero registrato nel Belpaese. L’attivazione è accessibile esclusivamente nel caso dei clienti che provengono da operatori virtuali come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO. Altrimenti, gli stessi consumatori – con, in aggiunta, coloro che sono legati a Iliad – possono attivare TIM Wonder SIX da 9,99 euro mensili con lo stesso pacchetto di chiamate e SMS assieme a 100 Giga.

Coloro che invece sono attualmente clienti ho. e Lyca possono effettuare il cambio operatore con TIM Wonder, offerta esclusiva con chiamate illimitate e 50 Giga, ma senza SMS. Infine, coloro che provengono da Vodafone, WindTre, Very Mobile, Kena e Noverca possono attivare soltanto TIM 5G Power Smart da 14,99 Euro al mese. In questo caso abbiamo 25 Giga in 5G (che diventano 50 con la Ricarica Automatica, o illimitati con convergenza TIM UNICA), chiamate e messaggi senza limiti.

Tutte le offerte citate hanno un costo di attivazione pari a 25 euro, di cui 20 come credito residuo per la prima ricarica, mentre il primo mese è gratuito.

A inizio mese, invece, abbiamo visto le offerte Iliad di ottobre 2022.