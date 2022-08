Elenco offerte Very Mobile per portabilità di agosto 2022: si parte da 4,99 Euro al mese

Se a inizio agosto 2022 abbiamo visto le offerte di portabilità proposte da WindTre, alla conclusione dello stesso mese ci rechiamo dal secondo brand consumer dell’operatore italiano per la stessa analisi: ecco le offerte di portabilità Very Mobile di fine agosto 2022, con prezzi a partire da 4,99 Euro al mese.

Visitando il sito ufficiale Very Mobile troviamo innanzitutto la offerta minima da 4,99 Euro al mese con 30 Giga, chiamate e SMS senza limiti verso qualsiasi numero nazionale. SIM, attivazione e spedizione sono a costo zero, ma solo i clienti di operatori come Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri MVNO possono accedervi.

Si sale dunque di prezzo con il piano da 5,99 Euro al mese dotato di minuti e SMS senza limiti assieme a 50 Giga. Il portfolio di offerte telefoniche prevede quindi il semplice aumento di prezzo assieme alla quantità di Giga: ad esempio, a 6,99 Euro al mese otterrete 100 Giga, oltre a SMS e chiamate illimitati. O ancora, a 7,99 Euro al mese avrete 150 Giga e a 8,99 Euro al mese avrete ben 200 Giga, sempre in 4G su rete WindTre. Anche in tutti questi casi la portabilità potrà essere completata solamente da clienti di operatori telefonici minori o Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb e Lycamobile; sono quindi esclusi dalla lista ho. e Kena, che ricordiamo essere i secondi brand consumer rispettivamente di Vodafone e TIM.

Ricordiamo, in conclusione, che parallelamente a queste offerte troverete la promozione estiva Cashback con una ricarica in omaggio, valida fino al 5 settembre prossimo.