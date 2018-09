Esclusiva: Elephone PX ufficiale con camera a scorrimento

Negli ultimi giorni, si sono moltiplicati a dismisura i rumor legati a Elephone PX, lo smartphone della società cinese che presenta una camera a scorrimento, con un meccanismo simile a quello che abbiamo già visto con Oppo Find X. Ebbene, possiamo già svelarvi che lo smartphone esiste. Siamo anche in possesso del primo render ufficiale.

Come potete vedere dall'immagine giunta in nostro possesso, le cornici laterali e superiore della smartphone sono particolarmente ridotte. Questo per via della fotocamera anteriore "a comparsa", con un meccanismo automatizzato che consente il suo funzionamento. I sensori saranno due e garantiranno probabilmente una buona qualità in ambito selfie. Troviamo una dual camera anche sul retro, accompagnata da un sensore di impronte digitali posto centralmente. Non manca anche il flash LED.

Non abbiamo ulteriori informazioni in merito alle specifiche tecniche, al prezzo e alla data di uscita, ma le nostre fonti ufficiali (il tutto è stato trovato in una pagina ufficiale legata all'azienda) confermano l'esistenza dello smartphone, il nome e le caratteristiche descritte nel paragrafo precedente. Infine, sappiamo anche che verrà lanciata una variante PX Mini dello smartphone in questione, che però presenterà un notch nella parte frontale, al posto della camera "a comparsa".

Insomma, un dispositivo interessante che non mancheremo di tenere d'occhio. Restate sintonizzati qui sulle pagine di Everyeye Tech!