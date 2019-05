Elettrodi nel cervello per combattere la dipendenza da droghe? In Cina è già realtà

In Cina è stato condotto uno dei primi esperimenti mondiali sulla stimolazione cerebrale profonda (DBS) per trattare la tossicodipendenza. L'esperimento è stato effettuato su un uomo dipendente da metanfetamine.

La DBS prevede l'impianto chirurgico di un dispositivo simile a un pacemaker in un'area specifica del cervello, ha affermato il dott. Ashesh Mehta, direttore della chirurgia per l'epilessia presso il Comprehensive Epilessy Center di Northwell Health a New York.

Il dispositivo funziona creando una corrente elettrica, che produce piccole scosse elettriche nell'area mirata (l'area del cervello in questione si chiama nucleo accumbens). "Nei pazienti con tossicodipendenza, la corrente elettrica colpisce l'area del cervello che controlla le voglie, riducendo così la necessità di droghe", ha detto Mehta.

La DBS è stata approvata negli Stati Uniti per il trattamento di disturbi neurologici come l'epilessia e il morbo di Parkinson, e lo studio per trattare la tossicodipendenza è stato molto discusso. Studi sugli animali hanno mostrato dei risultati promettenti, e l'uomo in questione non fa più uso di droghe da sei mesi.

Il problema alla base di questo trattamento, è che non affronta l'interazione dei fattori biologici, sociali e psicologici che costituiscono un comportamento di dipendenza. Tuttavia, questo approccio ha attirato l'attenzione degli esperti negli Stati Uniti, che stanno cercando nuove ed efficaci cure per la dipendenza.

Come con qualsiasi intervento chirurgico ci sono dei rischi: sanguinamento, infezioni ed ictus, "ma il rischio generale è inferiore in un giovane in buona salute" ha poi concluso Mehta. Nonostante non servano per combattere la dipendenza, diverse personalità nel mondo della ricerca, tra cui Elon Musk, vogliono inserire dei chip nel nostro cervello.