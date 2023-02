Elettrodi 'coltivati' direttamente all'interno del cervello: a cosa servono?

Elettrodi coltivati nel cervello? Proprio così, i confini tra biologia e tecnologia diventano sempre più sfumati, ma aumentano le possibilità di salvare milioni di vite.

Dopo aver visto i danni al cervello causati dallo smog in 2 ore, un team di ricercatori dell’Università svedese di Linköping, apre la strada ad un futuro di circuiti elettronici completamente integrati nell'organismo. Gli studiosi sottolineano come la bioelettronica convenzionale sia difatti caratterizzata da un design rigido e non modificabile, molto difficile da integrare nei sistemi biologici.

In virtù di questa consapevolezza, si sono del tutto superati andando a sviluppare un materiale morbido composto da enzimi, in grado di condurre elettricità e che si può iniettare sotto forma di gel. Ecco dunque che le molecole presenti all'interno del corpo sarebbero sufficienti ad innescare la formazione degli elettrodi stessi e non sarebbero più necessarie modifiche genetiche o segnali di input esterni come la luce, fondamentali invece negli esperimenti precedenti.

Inoltre modificando le molecole presenti nel materiale, i ricercatori sono anche riusciti ad aggirare le difese del sistema immunitario inducendolo a non attaccarle. Si tratta di un passo molto importante, considerando che potrebbe far luce sulla cura di malattie del sistema nervoso, o ancora potrebbe rappresentare la base per sviluppare le interfacce di prossima generazione tra uomo e macchina. Bisogna infatti considerare che il progresso tecnologico procede spedito, come dimostrano ad esempio gli elettrodi per combattere le dipendenze da droghe ideati in Cina.

I primi risultati in laboratorio hanno evidenziato la formazione di elettrodi nel cervello, nel cuore e nelle pinne caudali del pesce zebra e attorno al tessuto nervoso delle sanguisughe. Tutto ciò senza riportare ferite nei confronti degli animali che in alcun modo sono stati influenzati dall'iniezione del gel.