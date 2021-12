Elettronica regina del Black Friday 2021: iPhone 12 è il più cercato, superato iPhone 13

A qualche settimana dal Black Friday 2021, Idealo ha diffuso la propria "fotografia" sulle ricerche registrate nell'ultima settimana di Novembre, culminato il 26 Novembre nel Black Friday ed il 30 novembre nel Cyber Monday.

A giudicare dai dai dati, in termini di intenzioni di acquisto gli italiani che hanno scelto il Venerdì Nero dello Shopping per effettuare acquisti online sono il 25% in più rispetto alla media degli altri giorni della Black Week. Coloro che hanno aspettato il mese di Novembre invece sono il +23% rispetto ad Ottobre 2021. La domenica si conferma il momento preferito per lo shopping online.

Idealo evidenzia che l'e-shopper del Black Friday è tipicamente uomo, tra i 35 ed i 44 anni. Le ricerche si sono concentrate principalmente da mobile tra le 21 e le 22 di sera.

In termini di prodotti e categorie, la regina del Black Friday 2021 si conferma l'elettronica: il prodotto più cercato in assoluto è la Nintendo Switch, seguita da Fifa 22. Tra gli smartphone, invece, gli smartphone Apple superano quelli Android: l'interesse online degli utenti si è soffermato su iPhone 12, che ha superato iPhone Xr ed iPhone 13 (proprio qualche ora fa abbiamo fatto il punto sulla disponibilità di iPhone 13 in vista del Natale).

Tra i prodotti più cercati nella categoria degli elettrodomestici, invece, troviamo i robot da cucina (+202% rispetto ad ottobre), asciugatrici (+186%), aspirapolveri (+145%), lavastoviglie (+137%) e forni (+134%).