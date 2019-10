L'elevata domanda per iPhone 11 potrebbe permettere ad Apple di superare Huawei

La forte domanda per iPhone 11 potrebbe consentire ad Apple di mettere la freccia e superare Huawei nella classifica dei principali produttori di smartphone al mondo. A svelarlo alcuni analisti del DigiTimes, secondo cui anche nella stagione natalizia la richiesta sarà alta ed aumenterà le vendite.

Un ruolo fondamentale in questo possibile sorpasso però potrebbero averlo anche le sanzioni commerciali imposte dagli Stati Uniti nei confronti del colosso di Shenzhen. Le vendite di Huawei infatti potrebbero calare durante la seconda metà del 2019, a 50 milioni di unità durante del terzo trimestre, per poi tornare a 60 milioni durante il Q4.

I ricercatori di mercato però sostengono che Apple potrebbe piazzare 70 milioni di iPhone nello stesso periodo dell'anno, il che gli permetterà di tornare al secondo posto nella classifica generale, dietro a Samsung.

Come accaduto già in passato, la domanda nei confronti di iPhone potrebbe calare ad inizio 2020, ma non per molto in quanto a primavera Apple dovrebbe lanciare sul mercato iPhone SE 2, che a quanto pare è destinato a dare un nuovo impulso alle vendite.

Secondo gli ultimi rapporti, iPhone SE 2 potrebbe includere un design simile ad iPhone 8, ma dovrebbe sfoggiare il nuovo processore A13 che abbiamo avuto modo di vedere negli ultimi iPhone.

Vi ricordiamo che da qualche giorno è disponibile la nostra recensione di iPhone Xs Max.