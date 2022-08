Eleven Sports aggiorna prezzi per calcio Serie C, basket Serie A e altri sport

Mentre DAZN rilascia i rimborsi per i clienti in seguito ai disservizi della prima giornata di Serie A per la stagione 2022/23, la piattaforma di streaming Eleven Sports aggiorna i prezzi degli abbonamenti per tutti coloro che sono interessati alla Serie C e altre competizioni sportive che potrebbero incuriosire gli appassionati.

Per chi non lo sapesse, Eleven Sports offre un pacchetto con tutte le partite del campionato di Serie C 2022/23 (inclusi tutti i match per Playoff, Playout, Coppa Italia di Serie C e Supercoppa), alcuni match selezionati della Jupiter Pro League (massima serie calcistica belga), ma anche il basket italiano ed europeo con Serie A, Eurolega, Eurocup, e tutte le partite delle competizioni FIBA per le squadre del Belpaese. Immancabili sono poi rugby italiano, football americano per l’Italian Football League, fighting, golf e vela.

Il tutto viene proposto con due abbonamenti differenti: da un lato abbiamo il formato mensile dal prezzo modificato a 9,99 euro al mese, dall’altro quello stagionale da 89,99 euro una tantum. Procedendo con l’acquisto si otterrà accesso al servizio fino al 30 giugno 2023. In alternativa, se siete abbonati a Prime potete accedere ai contenuti Eleven Sports tramite il Prime Video Channel dedicato a 6,90 euro al mese, i quali vanno pagati in aggiunta all’abbonamento Prime di base.

L’accesso a Eleven Sports, ricordiamo in conclusione, può essere effettuato tramite smart TV, browser, smartphone Android e iOS, Airplay e Chromecast, a seconda delle proprie preferenze.

Tornando invece su DAZN, vi rimandiamo al nostro speciale sul servizio di streaming al di là dei problemi tecnici.