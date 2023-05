Eleven Sports saluta l'Italia: dal 24 Luglio servizio disattivato, contenuti su DAZN

Eleven Sports sta informando i propri utenti che a partire dal 24 Luglio 2023 il servizio non sarà più attivo in Italia, come previsto dall’accordo relativo all’acquisto della piattaforma da parte di DAZN.

Proprio da tale data, i contenuti e gli eventi inclusi nel suo catalogo potranno essere seguiti sottoscrivendo uno dei piani di abbonamento di DAZN.

Il catalogo di Eleven Sports è composto dai diritti tv della Serie C per tutta la stagione corrente, gli eventi di ONE Champonship, le partite del Peroni Top10 ed una selezione di match dell’Eccellenza Femminile di rugby, il basket di Serie A, l’Eurolega e l’Eurocup oltre che le competizioni internazionali come FIBA Basketball World Cup 2023, FIBA Eurobasket 2025 e FIBA Women’s Eurocup 2025.

Dopo il 24 Luglio 2023 quindi non sarà più possibile accedere agli account Eleven. “Abbiamo a cuore i tuoi interessi per i nostri contenuti e continueremo ad impegnarci per farti vivere al meglio la tua passione per lo sport, unendoci a DAZN per offrirti la migliore esperienza e il portfolio di contenuti più ampio del mercato italiano” si legge nella mail inviata agli utenti. Fino al 24 Luglio 2023, quindi i contenuti potranno essere regolarmente visti su Eleven con le proprie credenziali.