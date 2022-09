Elezioni 2022, il Garante della Privacy chiede chiarimenti urgenti a Facebook

In vista delle elezioni politiche del prossimo 25 Settembre 2022, il Garante della Privacy ha annunciato di aver inviato una richiesta urgente a Facebook Italia per ottenere chiarimenti in relazione alle attività del social network a ridosso della tornata elettorale.

Come si legge nel comunicato stampa del Garante, infatti, Meta “a infatti pubblicamente annunciato di aver avviato una campagna informativa pubblicando promemoria”. La campagna a cui ha dato il via Facebook vista delle elezioni politiche è caratterizzata da un sistema di fact checking ed anche da un promemoria che viene visualizzato dagli utenti maggiorenni per spingerli a votare.

Secondo il Garante, “anche alla luce della precedente sanzione comminata a Facebook per il caso “Cambridge Analytica” e il progetto “Candidati”, avviato per le elezioni del 2018, ricorda che è necessario prestare particolare attenzione al trattamento di dati idonei a rivelare le opinioni politiche degli interessati e al rispetto della libera manifestazione del pensiero”.

Facebook è chiamato a “fornire informazioni puntuali sull’iniziativa intrapresa; sulla natura e modalità dei trattamenti di dati su eventuali accordi finalizzati all’invio di promemoria e la pubblicazione degli “adesivi” informativi (pubblicati anche su Instagram - Gruppo Meta); sulle misure adottate per garantire, come annunciato, che l’iniziativa sia portata a conoscenza solo di persone maggiorenni”.



Un portavoce di Meta ha affermato che “gli strumenti elettorali lanciati in Italia sono stati espressamente progettati per rispettare la privacy degli utenti e conformarsi al GDPR. Stiamo collaborando con l'Autorità Garante per la privacy per spiegare come lavoriamo per contribuire a proteggere l'integrità delle elezioni italiane e per aiutare le persone ad accedere ad informazioni elettorali affidabili provenienti dal Ministero dell'Interno."