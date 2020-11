Elezioni USA 2020, YouTube fa pulizia di video: 'risultati falsi a seggi aperti'

Nottata di duro lavoro per i colossi del web. Dopo Facebook e Twitter con Donald Trump, a cui hanno oscurato un tweet per fake news, è toccato anche a YouTube. La società controllata da Alphabet ha infatti annunciato di aver rimosso vari video che trasmettevano in streaming risultati elettorali falsi, poche ore prima delle chiusura dei seggi.

Alcuni di questi includevano anche messaggi pubblicitari, il che vuol dire che coloro che li avevano pubblicati hanno anche guadagnato qualche somma di denaro dalla loro pubblicazione.

Secondo quanto affermato dal Business Insider, nel pomeriggio americano quando si inseriva su YouTube la keyword “risultati elezioni presidenziali 2020 in diretta”, otto video su 20 proponevano fake news e risultati non corrispondenti alla realtà. Uno di questi aveva addirittura raggiunto quota 1 milione di visioni. “Dopo un’attenta revisione, stiamo rimuovendo i live streaming che violano le nostre norme della community. Abbiamo stabilito delle politiche che vietano spam, pratiche ingannevoli e truffe e continuiamo ad essere vigili per quanto riguarda i contenuti relativi alle elezioni nel periodo pre e post elettorale” ha affermato YouTube.

YouTube già nella giornata di ieri ha iniziato a mostrare, sotto i video a tema elezioni 2020, un pannello in cui sottolinea che “i risultati potrebbero non essere definitive”, invitando per tanto gli utenti a cercare su Google News i risultati in tempo reale.