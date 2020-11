Elezioni USA, agenzia di cybersecurity le definisce 'le più sicure nella storia degli USA'

Dopo l’elezione di Joe Biden come presidente degli Stati Uniti d’America non sono mancate le polemiche da parte dei Repubblicani e in particolare di Donald Trump, i quali ora stanno agendo per vie legali per presunti brogli. Un’agenzia di cybersecurity però non è dello stesso avviso, anzi definisce queste elezioni “le più sicure di sempre”.

Nello specifico, è stata la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), la quale fa parte del Department of Homeland Security, ad avere pubblicato la seguente dichiarazione: “Le elezioni del 3 novembre sono state le più sicure nella storia americana […] Non ci sono prove che un sistema di voto abbia cancellato o perso voti, cambiato voti, o è stato in qualche modo compromesso”.

Come potete leggere anche dal tweet allegato in calce all’articolo, il direttore della CISA Christopher Krebs ha ricondiviso questo annuncio online, attirando così l’ira dei sostenitori di Donald Trump e del tycoon stesso. Stando a quanto riportato da Reuters, infatti, ora Krebs si aspetta di essere licenziato direttamente dall’amministrazione Trump; entrambe le parti, però, attualmente non hanno commentato in materia. Separatamente, il vicedirettore della CISA Bryan Ware avrebbe confermato all’agenzia di stampa di avere rassegnato le dimissioni, senza fornire ulteriori dettagli sulla vicenda; un suo collega anonimo, però, avrebbe comunicato a Reuters che è stata la Casa Bianca a chiedere le dimissioni di Ware.

Nel caso di Krebs, egli ha ricevuto elogi sia dai Democratici che dai Repubblicani per il modo in cui ha gestito le elezioni, che generalmente si sono svolte senza intoppi nonostante i persistenti timori che gli hacker stranieri possano tentare di minare il voto – in parte fondati, secondo un rapporto di Microsoft. Il problema è che avrebbe attirato le ire della Casa Bianca a causa di un sito web gestito dalla CISA soprannominato “Rumor Control”, il quale si occupa proprio di smontare ogni fake news sulle elezioni presidenziali. I funzionari della Casa Bianca avrebbero chiesto la modifica o rimozione del contenuto, inclusa la teoria per cui i Democratici sarebbero dietro un programma di frode elettorale di massa; la CISA ha scelto poi di non cancellare tutte queste informazioni.

Su Twitter anche il senatore Dem statunitense Mark Warner ha scritto: “Chris Krebs ha fatto un ottimo lavoro proteggendo le nostre elezioni. È una delle poche persone in questa amministrazione rispettata da tutti su entrambi i lati del corridoio. Non c'è alcuna giustificazione possibile per rimuoverlo dall'incarico. Nessuna”. Altri elogi infine giungono da Gregory Crabb, Chief Information Security Officer per il servizio postale degli Stati Uniti: "Dal mio punto di vista in prima linea elettorale, Krebs è stato un ottimo partner e merita riconoscimenti per il suo lavoro".

Mentre le polemiche continuano a fiorire sui social, Joe Biden ha già scelto il Transition Team che si occuperà del cambiamento di presidenza.