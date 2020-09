Elezioni USA, Microsoft sicura: hacker russi, cinesi e iraniani sono già in azione

Secondo un nuovo report stilato da Microsoft, organizzazioni e individui coinvolti nelle campagne presidenziali di Donald Trump e Joe Biden sarebbero stati attaccati da hacker russi, cinesi e iraniani. Già a novembre 2016 alcuni hacker avrebbero attaccato la candidata democratica Hillary Clinton, e ora sarebbero tornati per un “secondo round”.

La possibile intromissione nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2020 di hacker iraniani era già stata resa nota da Microsoft ancora nell’ottobre del 2019, quando si sarebbero verificati i primi 2700 attacchi informatici nel tentativo di violare gli indirizzi di posta elettronica di candidati, funzionari governativi e giornalisti.

Il nuovo report conferma questa evenienza, specificando che sarebbero coinvolti il gruppo russo Fancy Bear, Strontium o APT28, già noto nel 2016 per gli attacchi contro Hillary Clinton; quello cinese Zirconium o APT31, che ha già compromesso 150 account legati a Joe Biden; e quello iraniano Phosphorous o APT35, i quali attacchi però hanno fallito. Microsoft ha affermato che Strontium avrebbe cercato di colpire più di 200 organizzazioni con al loro interno politici al lavoro sia nella campagna del Partito Repubblicano che in quella del Partito Democratico, ma anche di think tank come The German Marshall Fund of the United States. Nello specifico, cinesi e russi si sarebbero attivati contro Biden, mentre gli iraniani avrebbero attaccato account legati a Trump.

Anche Reuters ha confermato queste voci, aggiungendo che il gruppo di hacker russo avrebbe attaccato l’azienda SKDKnickerbocker storicamente associata a politici come Barack Obama, Andrew Cuomo e Micheal Bloomberg. Lo staff di Joe Biden ha confermato proprio a Reuters che si sono verificati dei tentativi di accesso ad account di persone affiliate alla campagna presidenziale, ma che infine non hanno avuto successo.

Insomma, dopo quattro anni lo spettro degli hacker continua ad apparire in occasione delle elezioni presidenziali. Ora Microsoft e le altre aziende dovranno sicuramente far fronte comune per evitare ogni futuro attacco.