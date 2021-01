Elezioni USA: perché bisogna aspettare due mesi per far insediare un nuovo presidente?

Il fatto che Joe Biden sia stato eletto come 46esimo presidente degli Stati Uniti due mesi fa non gli ha permesso, immediatamente, di insediarsi alla Casa Bianca. E' tradizione, infatti, che tutti i presidenti neo-eletti debbano aspettare un tot. di settimane prima di assumere a pieno titolo i poteri.

Prima del 1933, i candidati vincenti alle elezioni americane erano soliti prestare il giuramento il 4 Marzo. Un tempo che distava notevolmente dalle elezioni, solitamente indette a Novembre.

Questa giornata, chiamata appunto "Inauguration Day", venne stabilita nel 1789, quando venne eletto il primo presidente degli Stati Uniti d'America. Tuttavia, tutto fu un'assoluta coincidenza. Il Congresso continentale (un organo governativo che si doveva occupare del far insediare un primo capo di Stato nella nuova struttura democratica statunitense) non aveva stabilito con precisione il 4 Marzo, bensì il primo mercoledì di questo mese - che, solo per casualità, coincise con la data riportata prima.

Bisogna tenere presente che la scelta di porre questa giornata speciale dopo molti mesi rispetto alle elezioni si basava su un fattore importante: il tempo per trasferire le persone da uno stato a Washington. Le vie di comunicazione, in passato, non erano per niente simili ad oggi. Muoversi tra un territorio all'altro era un'impresa difficile, soprattutto se si parlava di centinaia di uomini, compresa la figura più importante per i nascenti Stati Uniti d'America. Per questo vi era la necessità di far insediare il presidente in una data dove tutto poteva essere gestibile e senza sentirsi sopraffatti dal fattore tempo.

Essendo la celebrazione dell'insediamento di George Washington un evento unico nel proprio genere, non vennero rispettate le date limite e il neo-eletto capo di Stato prestò giuramento per la prima volta il 30 Aprile del 1789, ben un mese oltre il termine previsto.

Lo studioso Jim Bendat, autore del libro "Il grande giorno della democrazia: l'insediamento del nostro presidente dal 1789 al 2013", ha notato un altro elemento molto interessante che può descriverci meglio la nascente società americana.

Il 4 Marzo cominciò ad essere usata costantemente come data "ufficiale" per l'insediamento del presidente nella Casa Bianca non solo per una mera questione "storica" o legislativa, ma anche perché era raro che quel giorno cadesse di domenica - la giornata del riposo prevista dal rito cristiano e che, quando era possibile, doveva rimanere intoccata dagli affari politici.

La questione della "domenica intoccabile" prosegue ancora oggi. Per esempio, durante il secondo mandato di Barack Obama, la cerimonia ufficiale e pubblica del giuramento del presidente cadde di domenica. Per risolvere questo problema, Obama giurò privatamente il giorno previsto e le grandi manifestazioni dell'Inauguration Day vennero celebrate il lunedì successivo.

Nel XX secolo la questione del trasporto, esistente due secoli prima, non era più un fattore di cui preoccuparsi. Presidenti, membri del Congresso e parlamentari potevano muoversi tranquillamente per tutto il paese. Con l'aggiunta della Prima Guerra Mondiale e l'inizio della Grande Depressione divenne evidente che il periodo d'attesa tra le elezioni e l'insediamento del capo di Stato ricopriva un lasso di tempo troppo lungo.

Tra la presidenza Hoover e quella Roosevelt, il Congresso decise di prendere in mano la questione economica e tra le proposte avanzate vi fu anche il 20esimo emendamento, che sancì che i futuri presidenti si sarebbero insediati nella Casa Bianca ogni 20 Gennaio e le cerimonie si sarebbero tenute a partire da mezzogiorno.