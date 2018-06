Elezioni USA: il Procuratore generale di Washington fa causa a Google e Facebook

Il Procuatore Generale dello Stato di Washington, Bob Ferguson, ha deciso di fare causa a Google e Facebook: la motivazione che ha portato a questo gesto sarebbe l'incapacità dei due colossi di acquisire informazioni giudicate rilevanti nell'ambito delle indagini sulle elezioni politiche americane.

Come molti di voi già sapranno sia Facebook che Google sono colpevoli, secondo le autorità statunitensi, di aver ospitato all'interno dei rispettivi portali alcune pubblicità di stampo politico-propagandistico, che con la loro presenza sul web dal 2013 potrebbero aver influenzato il corso delle elezioni. Ora i due colossi sono accusati di aver infranto la legge che regola i finanziamenti per le campagne elettorali: quest'ultima stabilisce l'obbligo di rivelare e rendere pubblica l'identità del soggetto che ha acquistato gli spazi pubblicitari in periodo elettorale, una richiesta che le due compagnie non sono state in grado di soddisfare.

La decisione di sporgere denuncia è stata presa a seguito delle numerose e ripetute lamentele giunte al Procuratore Generale, che ha commentato così la vicenda: "Le leggi dello Stato di Washington che disciplinano la compravendita degli spazi pubblicitari in periodo elettorale vanno applicate a qualsiasi soggetto, dal piccolo quotidiano locale alla multinazionale più grande; i cittadini hanno il diritto di sapere chi ha pagato queste pubblicità a tema politico".

L'ennesima gatta da pelare per il social network di Mark Zuckerberg, dopo che il New York Times lo ha accusato di aver permesso ad Apple e Samsung di accedere ai dati personali degli utenti.