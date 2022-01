Elgato lancia Stream Deck Pedal, pad per streaming da attivare con i piedi

Elgato lancia oggi il nuovo Stream Deck Pedal insieme all'integrazione ufficiale di Discord, due novità intriganti per gli amanti dello streaming. All’attesa funzionalità legata alla piattaforma social viene accompagnato il debutto dello Stream Deck a pedali pensato per controllare lo stream, software e hardware con un semplice “tap”.

Lo Stream Deck Pedal riprende la funzionalità dei già conosciuti e utili Stream Deck, rendendola tuttavia accessibile a terra con i piedi. Ciò lo rende particolarmente accessibile e pratico specialmente a DJ e musicisti, o coloro che non possono utilizzare rapidamente le mani per attivare effetti, cambiare scena o compiere altre attività durante lo streaming.

Elgato afferma che lo Stream Deck Pedal supporta più azioni su tutti e tre i pedali, rendendoli dunque altamente personalizzabili. Inoltre, i pedali presentano superficie aderente, piedini antiscivolo e molle intercambiabili per regolare la loro pressione. Il prodotto è già disponibile da oggi nel negozio ufficiale online Elgato al prezzo di 89,99 Euro.

In aggiunta a questa nuova periferica, la società ha ufficialmente lanciato il suo plug-in Discord Stream Deck per rendere estremamente rapido l’utilizzo di Discord tramite Stream Deck, implementando opzioni rapide per disattivare il microfono, unirsi ai canali vocali e cambiare la chat su cui scrivere.

Altra periferica intrigante lanciata lo scorso marzo è stata il tappetino per mouse che diventa green screen.