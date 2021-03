Elgato, un vero colpo di genio il nuovo tappetino che diventa green screen

Votata allo streaming in alta qualità e senza compromessi, dalle ormai iconiche Game Capture sino a microfoni come lo Wave 3, Elgato ha dimostrato nel corso degli anni anni di riuscire a svettare come punto di riferimento in questa industria.

Nell'ultima trovata dello storico brand tedesco però non parliamo solo di qualità, ma soprattutto di un'idea decisamente geniale.

Ormai sappiamo tutti come funziona un green screen e quale sia la sua utilità nello streaming, perciò la domanda sorge spontanea. A cosa potrebbe mai servire un tappetino per chroma key? La risposta è ovviamente nel video promozionale di Elgato che ci mostra degli scenari di utilizzo effettivamente interessanti.

Molti streamer votati alle speedrun o al gaming competitivo, spesso utilizzano l'inquadratura sul tappetino per mostrare i movimenti delle mani. L'idea di Elgato si pone come obiettivo quello di riuscire a eliminare tutto il superfluo, in questo caso oppure nei giochi da tavola o ancora in video di unboxing.

Il tutto senza ovviamente sacrificare la precisione nei movimenti e nella lettura del mouse. Le possibilità di utilizzo sono pressochè infinite e apre senza dubbio a nuove interessanti prospettive. Il tappetino Elgato Green Screen Mouse è disponibile sul sito ufficiale a 29,99 Euro e si tratta di un tappetino extra large dalle dimensioni di 940x400 mm.