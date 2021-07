L'elicottero Ingenuity su Marte completa il decimo volo e batte tutti i record

Grandi progressi su Marte, dove il rover Perseverance e il piccolo elicottero Ingenuity continuano a condurre le proprie missioni. L'elicottero, infatti, ha superato i 1,6 chilometri di volo totali sabato 24 luglio. Inoltre, il volo ha raggiunto altezze mai superate prima d'ora.

"Con il successo del volo del Mars Helicopter oggi, abbiamo raggiunto una distanza percorsa totale di 1 miglio fino ad oggi", hanno scritto i funzionari del Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena, in California, in un aggiornamento di Instagram. Ovviamente il decimo volo è stato il più impegnativo di tutti.

L'altitudine massima raggiunta è stata di 12 metri e il piccolo veicolo spaziale ha volato per circa 95 metri. Dal decollo all'atterraggio, l'intero volo è durato 165,4 secondi, poco meno di 3 minuti. Durante l'operazione, gli scienziati hanno anche scattato una serie di immagini dall'alto di un'area che gli scienziati di Perseverance trovano interessante e stanno considerando di visitarla in futuro.

Ingenuity ha superato tutte le aspettative. Inizialmente, infatti, il piccolo veicolo è stato progettato solo per effettuare quattro voli su Marte. L'elicottero a energia solare - a dirla tutta - ha completato la sua missione principale ad aprile, ma la NASA ha esteso le sue operazioni per la ricognizione alla ricerca di punti interessanti per il rover Perseverance.

Insomma, si apre un nuovo futuro radioso per l'utilizzo di questa tecnologia prossimamente.