L'elicottero Ingenuity su Marte ha interrotto l'ultimo volo a causa di un'anomalia

Dopo delle missioni di grande successo, che fanno ben sperare per il futuro, l'elicottero Ingenuity su Marte ha subito un problema che non gli ha fatto compiere il suo 14esimo volo sul Pianeta Rosso il 18 settembre. Si doveva compiere un volo relativamente breve con velocità del rotore di 2.700 giri al minuto, anziché i soliti 2.537 giri/min.

L' atmosfera marziana si sta assottigliando leggermente sul pianeta a causa del cambiamento di stagione. Ingenuity ha eseguito con successo un test di rotazione il 15 settembre, facendo girare le sue lame a 2.800 giri/min. Tuttavia, il 18 settembre il piccolo elicottero non si è alzato dal suolo per un problema tecnico.

Cos'è successo? "Ingenuity ha rilevato un'anomalia in due dei piccoli servomotori di controllo del volo durante il suo controllo automatico pre-volo e ha fatto esattamente quello che avrebbe dovuto fare: ha cancellato il suo volo", scrive Jaakko Karras, vice capo delle operazioni di Ingenuity presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA.

L'elicottero sul Pianeta Rosso ha sei servomotori, tre per ciascuno dei suoi due rotori; il loro obiettivo è quello di regolare la velocità dei rotori, consentendo all'elicottero di controllare il proprio orientamento e la posizione durante il volo. "I servomotori svolgono una grande quantità di lavoro e sono fondamentali per un volo stabile e controllato", scrive Karras.

Il team sta ancora cercando di capire la causa dell'anomalia, ma potrebbe essere colpa dell'usura dei servoriduttori e dei collegamenti. Per adesso non c'è da preoccuparsi: "abbiamo a disposizione una serie di strumenti per superare l'anomalia e siamo ottimisti sul fatto che la supereremo e torneremo presto a volare".

Serviranno, però, un altro paio di settimane. Attualmente, la NASA ha smesso di inviare segnali ai veicoli presenti su Marte.