L'elicottero Ingenuity su Marte ha raggiunto un grande traguardo

A quasi due anni dal suo primo volo sul pianeta rosso, l'incredibile elicottero della NASA è ancora funzionante. Alle prese con gli ostici terreni marziani, Ingenuity ha qualche giorno fa completato il cinquantesimo volo su un altro pianeta, stabilendo un nuovo record di altezza.

Atterrato su Marte nel Febbraio del 2021 insieme al rover Perseverance, Ingenuity celebrerà presto il secondo anniversario del suo primo volo (avvenuto il 19 Aprile 2021). Gli scienziati della NASA non avrebbero potuto chiedere di meglio per festeggiare il successo di questo esperimento, e con 50 voli alle spalle, sono pronti per esplorare un'altra regione del Cratere Jezero.

"Proprio come i fratelli Wright continuarono gli esperenti dopo quel giorno monumentale nel 1903, il team di Ingenuity continuerà a seguire ed imparare dalle operazioni di volo del primo velivolo su un altro mondo," ha commentato Lori Glaze, direttrice della Divisione di Scienza Planetaria della NASA.

Questa tecnologia era stata progettata solo come dimostrazione, in grado di prendere il volo almeno 5 volte su un altro pianeta; ma le aspettative sono state di gran lunga superate. Con il suo ultimo volo, l'elicottero ha settato due nuovi record: una velocità di 6,5m al secondo e un'altitudine di 18 metri.

Ogni volta che si alza in volo, Ingenuity offre una nuova prospettiva di un mondo alieno mai vista prima. Lo studio di questa tecnologia, oltre ad essere di grande aiuto per il team di Perseverance, potrebbe portare allo sviluppo di elicotteri per il recupero di campioni, migliorando quindi il programma Mars Sample Returns, che servirà a portare campioni di Marte sulla Terra.

Ingenuity ora volerà su terreni più pericolosi e più frequentemente, dovendo rimanere vicino al rover, che continua a spostarsi. Perseverance ha di fatto completato l'esplorazione di "Foel Drygarn" (luogo di interesse astrobiologico) e si dirige ora verso "Monte Julian", che fornirà una panoramica del Cratere Belva.