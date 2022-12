L'elicottero Ingenuity su Marte ha stabilito un nuovo record di altezza

È incredibile che dopo più di un anno dal suo arrivo su Marte l'elicottero Ingenuity stia ancora funzionando alla grande. Questo è il primo veicolo volante che abbiamo mai inviato su un altro mondo e ha superato tutte le più rosee aspettative. Recentemente, infatti, ha completato il suo 35esimo volo e battuto uno dei suoi record.

L'impresa è durata poco, poiché il drone si è spostato di soli 15 metri, ma durante i suoi 52 secondi di volo ha raggiunto i 14 metri sopra la superficie del Pianeta Rosso. Il precedente record di altitudine era di 12 metri ed è stato stabilito tre volte nel 2021. Da questo momento in poi, la maggior parte dei voli si è mantenuta all'incirca nei 10 metri.

Dato per morto qualche mese fa dal Jet Propulsion Laboratory del CalTech, quando gli scienziati hanno perso il contatto con l'elicottero a causa di un accumulo di polvere sui suoi pannelli solari che ha reso difficile la ricarica, il drone è riuscito a risvegliarsi e sta continuando nella sua incredibile missione.

L'atmosfera marziana è solo l'1 percento di quella terrestre per densità, quindi volare in questo mondo "alieno" non è per niente facile. L'elicottero continuerà a volare il più a lungo possibile, fornendo una vista a volo d'uccello per aiutare gli scienziati a dirigere Perseverance verso obiettivi ancora più strabilianti.