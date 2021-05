L'elicottero Ingenuity della NASA su Marte è sopravvissuto più a lungo del previsto

L'agenzia spaziale americana sembra essere incredibilmente stupida del successo del primo elicottero ad aver effettuato un volo sul Pianeta Rosso. Ingenuity, così il nome del veicolo spaziale, ha già effettuato ben cinque voli da quando è stato rilasciato dal rover Perseverance dell'agenzia sulla superficie marziana all'inizio di aprile.

Il quinto volo, secondo la NASA, avrebbe dovuto mettere la parola "fine" alla missione... ma come spesso accade non è andata così. Così i funzionari della missione hanno deciso di spingere l'elicottero che ha fatto la storia ancora di più, attuando una serie di nuove missioni che amplieranno ulteriormente il nascente campo dell'aviazione extraplanetaria.

"Siamo già stati in grado di raccogliere tutti i dati sulle prestazioni di volo che originariamente eravamo venuti qui a raccogliere", ha dichiarato l'ingegnere capo Bob Balaram del Jet Propulsion Laboratory della NASA dopo il quinto volo di Ingenuity. "Ora, questa nuova demo delle operazioni ci offre l'opportunità di espandere ulteriormente la nostra conoscenza delle macchine volanti su altri pianeti".

Il sesto volo dell'elicottero lo vedrà esaminare delle rocce dall'alto prima di atterrare su un altro luogo del pianeta. Si tratta, in poche parole, della prossima fase dell'esplorazione; Ingenuity non sta più solo cercando di dimostrare che volare su Marte è possibile, ma sta ora trovando dei modi per dimostrare che l'esplorazione aerea potrebbe essere molto utile per il Pianeta Rosso.

Durante la sesta impresa, il veicolo spaziale volerà a 10 metri di altezza, si dirigerà a sud-ovest per poco meno di 152 metri, scatterà foto a colori dell'area circostante e poi atterrerà nella sua nuova base, soprannominata "Campo C". Questa sarà la prima volta che Ingenuity tenterà di atterrare in un punto che non è stato precedentemente rilevato.